Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren ilk teklifini verdi

Kamu işçilerinin zam pazarlığında işveren tarafının teklifi belli oldu. İşçi tarafı aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi isterken işverenin ilk teklifi 11 bin 500 lira oldu. Tarafların görüşmesinden uzlaşı çıkmadı.

Seda Akyüz Seda Akyüz
Son Güncelleme:

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor.

Masada işçiyi Türk-İş, işvereni ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS temsil ediyor. Görüşmelerde, işçi tarafı aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini istedi.

Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi de talepler arasında. Ayrıca taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı istendi.

İşçi tarafının talepleri sonrası işverenden de ilk teklif geldi. Taraflar, 10 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi.

İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı devam etti. İşçi tarafı aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini isterken TÜHİS’in ilk teklifi 11 bin 500 lira oldu.

İşçi tarafının beklentisinin altında kalan tekliften uzlaşı çıkmadı.

Taraflar müzakereler için bu hafta tekrar bir araya gelecek. Ev sahipliğini bu kez işveren yapacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# türk-iş sendikası # hak iş # kamu işçisi

Benzer Videolar

Kira uyuşmazlığında arabuluculuk ne getirecek? Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı Kira uyuşmazlığında arabuluculuk ne getirecek? Av. Asil Kocaçınar Ulusal Kanal’a anlattı
Trafik primlerinde yüzde 200 fark Trafik primlerinde yüzde 200 fark
Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi Vatan Partisi'nden hükümete özelleştirme tepkisi
Doğal gaz da özelleştiriliyor Doğal gaz da özelleştiriliyor
Bakan Nebati’ye Konya'da çiftçiden tepki Bakan Nebati’ye Konya'da çiftçiden tepki
"AK Parti dolarizasyonla mücadelede başarısız" "AK Parti dolarizasyonla mücadelede başarısız"
İzmir Belediyesinde bütçe alarm veriyor İzmir Belediyesinde bütçe alarm veriyor
Türk Harb-İş taleplerini açıkladı Türk Harb-İş taleplerini açıkladı
Vergi affından kimler yararlanabilecek? Vergi affından kimler yararlanabilecek?
Tesla'yı Türkiye'ye kim çağırdı? Tesla'yı Türkiye'ye kim çağırdı?
ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı
Kamu işçileri pazarlıkta ne istiyor? Kamu işçileri pazarlıkta ne istiyor?
Çok Okunanlar
1 11 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Kahramanmaraş'ta deprem
4 Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman?
5 Keçiörengücü - Göztepe maçı ne zaman?