Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren ilk teklifini verdi

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor.



Masada işçiyi Türk-İş, işvereni ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS temsil ediyor. Görüşmelerde, işçi tarafı aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini istedi.



Bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi de talepler arasında. Ayrıca taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı istendi.



İşçi tarafının talepleri sonrası işverenden de ilk teklif geldi. Taraflar, 10 Nisan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi.



İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı devam etti. İşçi tarafı aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini isterken TÜHİS’in ilk teklifi 11 bin 500 lira oldu.



İşçi tarafının beklentisinin altında kalan tekliften uzlaşı çıkmadı.



Taraflar müzakereler için bu hafta tekrar bir araya gelecek. Ev sahipliğini bu kez işveren yapacak.