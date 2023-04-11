Araç sahipleri dikkat! Trafik primlerinde yüzde 200 fark

Yeni dönemle birlikte İstanbul’da hasarlı sürücülerin trafik primleri 17 bin 598 liraya yükselecek. Hasarsız sürücülerin ödeyeceği fiyat da 2 bin 933 liraya düşecek. Bu uygulamayla birlikte özellikle kaza yapan sürücülerin sigortaya kazayı bildirmeden ilerleyeceği öngörülüyor.

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26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem 1 Mayıs’ta başlıyor. Hasarlı ve hasarsız oranında büyük değişikliğe gidildi.

Artan fiyatlar zaten sigortada bir sorun teşkil ederken yeni dönemle birlikte İstanbul’da hasarlı sürücülerin trafik primleri 17 bin 598 liraya yükselecek.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Hasarsız sürücülerin ödeyeceği fiyat da 2 bin 933 liraya düşecek.

Bu uygulamayla birlikte özellikle kaza yapan sürücülerin sigortaya kazayı bildirmeden ilerleyeceği öngörülüyor.

Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primler yüzde 200 artırılabilecek.

# trafik sigortası

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