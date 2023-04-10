Doğal gaz özelleştiriliyor: Resmî Gazetede yayımlandı

Akaryakıt sektöründe olduğu gibi doğal gaz da özelleştiriliyor… İşte AK Parti hükümetinin enerji politikası…

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Organize Sanayi Bölgeleri kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun Resmî Gazetede yayımlandı. buna göre, daha önce devletin elinde olan elektrik dağıtımı gibi doğalgazın dağıtımı da özelleştirilecek.

BOTAŞ ile birlikte şirketler de doğalgaz ithal edebilecek.

Şirketler ithal ettikleri doğalgazı ya da çıkarılacak yerli doğalgazı satın alıp, halka ait boru hatlarını kullanarak halka satacak.

Düzenlemeyle BOTAŞ'ın doğalgazdaki hakimiyeti azaltılarak şirketler kârlı piyasaya ortak edilecek.

BOTAŞ'ın devlet yetkisini kullanarak imzaladığı ya da Türkiye'nin siyasi ilişkileri kullanılarak çeşitli ülkelerle kamu adına yapılan doğalgaz kontratları yerli ve yabancı şirketlere devredilebilecek.

Yasa teklifi AK Partili milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulmuştu.

# botaş # Resmi Gazete # doğal gaz # özelleştirme

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