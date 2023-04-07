Hakan Topkurulu: "AK Parti dolarizasyonla mücadelede başarısız"

AK parti hükümetinin yanlış ekonomi politikaları dolarizasyonla mücadelede başarısız oldu.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu faiz artışlarını değerlendirdi. "Merkez Bankası'nın dolardan bankaları kaçırmak için uyguladığı politikanın piyasaya yansımasıdır." dedi.

Topkurulu, tasarrufta dövize yer yok demeden dolarizasyonla mücadele edilemeyeceğinin altını çizdi:

- Doları tasarruf aracı olarak bankacılıktan sistemden kaldıracaksın ve dolar hesabı sadece ticaretle sanayiyle ithalatla uğraşanlar kullanacaklar. Tasarrufta artık dövize yer yok diyeceksin ki bankalardaki tüm döviz hesapları TL'ye dönecek. Dövizlerinizi TL’ye dönün baskısını kaldırdığın için mevduat fazileri aşağı inecek tüketici kredileri düşük faizle müşterilere ulaşabilecek.