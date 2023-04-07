Vergi affından kimler yararlanabilecek?

Vergi borç affının Meclis'ten geçmesiyle beraber, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları gibi çok sayıda borca yapılandırma geldi. Peki vergi affından yararlanmak için şartlar neler?

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Kapsamlı vergi yasası borcunun Meclis'ten geçmesiyle beraber, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları gibi çok sayıda borca yapılandırma getirildi.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiren afla beraber, 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitlerle ödeme imkanı sağlandı.

Vergi dairlerindeki borçları olanlar için getirilen bu düzenleme adli idari tüm borçları kapsayacak.

Borcu kesinleşmiş olanlar 48 aya kadar eşit taksitlerle ödeme yapabilecek. Taksit atlatma ise 2 ila 3 şeklinde olacak.

Borçlular e-Devlet üzerinden ya da posta yoluyla başvuru yapabilir. Son başvuru 31 Mayıs iken ilk ödeme taksiti ise Haziran ayında yapılacak.

1 Ocak 2023 tarihi öncesinden 2 bin lira ve altı olan borçlar ise silinecek.

# borç yapılandırması

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