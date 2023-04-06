Tesla'yı Türkiye'ye kim çağırdı?

Türkiye milli elektrikli otomobili TOGG'u piyasaya sürerken, küresel bir marka olan Tesla'nın elektrikli aracı, resmi olarak Türkiye pazarına girdi.



Bu adımın TOGG'un satışlarını etkileyeceği yorumu yapıldı.



Türkiye böyle bir atılım yapmışken aynı kulvardaki bir aracın piyasaya nasıl sokulduğu ise merak konusu oldu.