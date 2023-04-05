Nebati'ye Vatan Partisi'nden yanıt: "Bu tür söylemlerin dışında.."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin tarım politikasına ilişkin konuştu:

- Çiftçi bir yıl kazanıp bir yıl kaybediyor ama bizim çiftçiyi çok iyi korumamız gerekiyor.

Böyle söyledi Bakan Nebati. Ulusal Kanal'da bu açıklamaları çiftçi temsilcilerine sordu.

Çiftçinin ve hayvancılıkla uğraşanların en büyük derdi girdi maliyetleri ve üretime destek yapılmaması...





Bakan Nebati artan et fiyatlarıyla ilgili de konuştu:

- Türkiye'de damak tadı değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz, dana etine göre ama koyun etini yemiyorlar. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama biz damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor"

Bakan Nebati'nin açıklamalarına Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir'den yanıt geldi. Özdemir Nebati'nin açıklamalarını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi: