Nebati'ye Vatan Partisi'nden yanıt: "Bu tür söylemlerin dışında.."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Çiftçiyi korumalıyız." dedi. Ancak AK Parti'nin uyguladığı tarım politikası çiftçiyi ve vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Çiftçi bir yandan girdi maliyetleri sebebiyle üretim yapmakta zorlanırken, bir yandan da borç yükü ile mücadele ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin tarım politikasına ilişkin konuştu:
- Çiftçi bir yıl kazanıp bir yıl kaybediyor ama bizim çiftçiyi çok iyi korumamız gerekiyor.
Böyle söyledi Bakan Nebati. Ulusal Kanal'da bu açıklamaları çiftçi temsilcilerine sordu.
Çiftçinin ve hayvancılıkla uğraşanların en büyük derdi girdi maliyetleri ve üretime destek yapılmaması...
Bakan Nebati artan et fiyatlarıyla ilgili de konuştu:
- Türkiye'de damak tadı değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz, dana etine göre ama koyun etini yemiyorlar. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama biz damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor"
Bakan Nebati'nin açıklamalarına Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir'den yanıt geldi. Özdemir Nebati'nin açıklamalarını talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdi:
- Doğrudur Anadolu coğrafyası küçük baş coğrafyasıdır ancak hükümetin politikalarında koyunun desteklendiğini görmüyoruz koyun etinin daha ucuz olduğu fakat koktuğu için sevilmediği yanlış arada çok büyük fark yok ki ayrıca Türkiye'de çoğunlukla küçük baş eti tüketilir burada yapılması gereken şey bu tür söylemlerin dışında doğru bir tarım politikasıyla çiftçilerin desteklenmesi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi