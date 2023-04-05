Soylu açıkladı: Depremde can kaybı kaça yükseldi?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Can kaybının 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir." açıklamasında bulundu.



Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, "Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak." dedi.