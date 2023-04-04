Hürriyet köylülerinden Tatar’a destek

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köylüleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da yapılan saldırı girişimini, protesto etti. KKTC'ye giden Hürriyet köylüleri, Türkiye Büyükelçiliği önünde açıklama yaptı.

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İngiltere'nin Başkentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi yapılmıştı. Rum bir grup tarafından yapılan girişimde 'Tatar'a ölüm' sloganları atıldı.

Bu saldırının ardından Tatar'a bir destek de Bursa'da toprakları için mücadele eden Hürriyet köylülerinden geldi.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe ile KKTC’ye giden köylüler, Türkiye Büyükelçiliğinde açıklama yaptı:

- Bu tür provokatör hareketler bizi yıldıramaz. Kızıl elma bizimdir.

 Hürriyet köylüleri açıklamanın ardından Büyükelçi Metin Feyzioğlu’yla da bir araya geldi.

# KKTC # Hürriyet Köyü

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