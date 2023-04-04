Cumhur ve Millet ittifaklarında krizler büyüyor

14 Mayıs’a sayılı günler kala milletvekili adaylığı için süreç işliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda adaylık sürecinde krizler büyüyor.

Saadet Partisi içinde Millet İttifakı'na yönelik tepkiler artıyor. Eski Ümraniye Belediye Başkanı, Saadet Partili Mehmet Bingöl, “Tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart'ta Saadet Partisi Genel Merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Saadet Partisi tabanından tepki gelmişti. Haymana Mutabakatı Heyeti sert bir bildiri yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.



İyi Parti’nin Ankara’daki yumruklu ön seçiminde Koray Aydın'ın ekibinin genel merkezi arayıp “Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak” dediği öne sürüldü. Optik oy sayımında 70 oyu çıkan Koray Aydın’ın normal sayımda 210 oyu çıktığı belirtildi.



Gazeteci Şebnem Bursalı’nın verdiği bilgiye göre İyi Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışmasında Sunat'ın hedef göstermesi sonrası taraflar birbirine girdi.



Cumhur İttifakı’nda da adaylar arasında HÜDA PAR rahatsızlığı olduğu öğrenildi. AK Parti ve MHP'den adaylık başvurusu yapmak isteyenlerin HÜDA PAR ile aynı listeden girmemek için adaylık başvurularını geri çektiği kaydedildi.