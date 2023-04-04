Eski CHP Milletvekili Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun seccade fotoğrafının sırrını açıkladı!

Eski CHP Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Ulusal Kanal'a konuk oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem olan fotoğrafı hakkında konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimiyetine inandığını belirtti.

Eski CHP Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Ulusal Kanal'da yayınlanan Ulusal Özel programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade üstünde çektirdiği fotoğrafın gündem olması hakkında konuşan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda üzgün olduğuna inandığını belirtti. Fotoğrafta yer alan diğer bir isim Canan Kaftancıoğlu hakkında ise olay sözler sarf etti.

# Mehmet Sevigen # kemal kılıçdaroğlu

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