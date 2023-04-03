AK Parti'de çözüm yok "sadaka" var: Erdoğan vatandaşlara para dağıttı

Sadaka ekonomisiyle ekonomik krize çözüm bulmaya çalışan AK Parti, seçim çalışmalarında da bu politikasını sürdürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağcılar'da vatandaşa para dağıttığı o anlar...

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Sadaka ekonomisiyle ekonomik krize çözüm bulmaya çalışan AK Parti, seçim çalışmalarında da bu politikasını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan program sonrası çocuklara para dağıttı.

Çocuklara 200 TL'lik harçlık veren Erdoğan elindeki paraya bir vatandaş uzanmaya çalışınca “Dur, ayıp, ayıp” diyerek tepki gösterdi.

# tayyip erdoğan # ak parti # sadaka

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