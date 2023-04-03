Akar'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: "Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacı akını' iddialarına yalanlama geldi.



Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye Afgan sığınmacı akını geliyor” demişti. O iddialara ilişkin Bakan Akar’dan açıklama geldi:

- Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında, 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir.