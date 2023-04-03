Eren Bülbül'ün annesi Millet İttifakı’na isyan etti: “Oğlumun kemiklerini sızlattılar"

2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Millet İttifakında milliyetçiler ile PKK'yı yan yana getiren Meral Akşener'e sert sözlerle seslendi. Anne Bülbül, “Oğlumun kemiklerini sızlattı. Sakın buraya gelmesinler” dedi.

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Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Millet İttifakı’na isyan etti.

 "OĞLUMUN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR"

Millet İttifakı Adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve HDP'nni KIlıçdaroğlu'nu destek kararı almasıyla ilgili konuşan Ayşe Bülbül, “Oğlumun kemiklerini sızlattılar” dedi:

- Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ,adaylığı netleştikten sonra hemen HDP'nin yanına koştu. HDP ile beraber olmaları benim yüreğimi yaktı. Oğlumun kemiklerini sızlattı. Sakın buraya oğlumun mezarına gelmesinler. Yazıklar olsun

 "HANİ MİLLİYETÇİLİK, HANİ VATANSEVERLİK"

Anne Bülbül, Meral Akşener'in milliyetçileri, vatanseverleri PKK ile yan yana getirmesine de tepki gösterdi:

- Kandil'deki teröristlerin CHP'ye verdikleri talimatları televizyonda izlerken yüreğim parçalandı. Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş. Artık PKK,CHP'yi emri altına almış. Bu sözlere, talimatlara sadece onların yüreği evet der. CHP ve ittifak yaptıkları partiler sakın Milliyetçilikten, insanlıktan bahsetmesinler. Hele de İyi parti onlarla nasıl bir olur. Meral Akşener televizyonda hep "PKK ile beraber değiliz" diyordu. Şimdi beraber oldular. Meral hamım "Hani milliyetçilik, hani vatanseverlik". Bizler vatanımızı onlara bırakmayacağız. Türk milleti, Türk halkı 6'lı masanın amacını gördü . Masa 6'ydı 7 oldu.HDP'nin hemen ayağına gittiler.Artık ne talimat alırlarsa onu yapmak zorunda kalacaklar. Ama ne olursa olsun amaçlarına kavuşamayacaklar. Ahirette şehitlerimizin kanında boğulacaklar.




# eren bülbül # millet ittifakı

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