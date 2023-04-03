Yaş kararlarında Genelkurmay'ı devre dışı bırakma hamlesi: "Askerin ağırlığı azalıyor"

AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hakkında düzenlemeleri içeren kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın imzasının da yer aldığı teklifte 49 madde bulunuyor.



Teklifle Yüksek Askeri Şura kararı ile general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı’nın teklifi ile yürütülecek.

General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan karar yeter sayısında “YAŞ üyelerinin üçte ikisinin kabulü” şartı kaldırılacak, “YAŞ’ın kararı” esas alınacak. Böylelikle amiral ve generallerin terfilerinde 7 sivil ve 5 asker üyeden oluşan şura üyelerinin 6'sının onayı yeterli olacak.



Emekli Hava Kurmay Albay, Vatan Partisi MKK Üyesi İhsan Sefa teklifte YAŞ ile ilgili düzenlemeye tepki gösterdi. 6 sivil 'evet' derse terfinin alınacağı ve 5 askerin sözünün geçmeyeceğini kaydeden Sefa, bu düzenlemenin TSK’yı siyasallaştıracağını söyledi:

- Askerlerin kendi yetiştirdiği, takip ettiği altındaki komutanın terfisi konusunda en ufak bir yetkisi, etkinliği kalmıyor. Bu silahlı kuvvetlerini sivilleştirmektir, daha doğrusu silahlı kuvvetleri siyasallaştırmaktır. Bu son derece tehlikelidir. TSK sivilleşirse, çarpışamaz, savaşamaz.

İhsan Sefa, YAŞ'ın yapısında eskiye dönülmesi gerektiğini vurguladı. Sefa, “Bugün iktidar kendini düşünerek böyle bir düzenlemeye gidiyor ancak yarın bu düzenlemenin verdiği yetkiyi bir başka iktidar kullanabilir” dedi.

- Diyelim ki savunma bakanı ya da içişleri bakanı PKK’lı. Oraya getirdi bir bakan koydu o bakan kimi terfi ettirecek. O nedenle çok tehlikeli. BU madde kaldırılmalı.

Aydınlık gazetesine konuşan uzmanlar, düzenleme ile Genelkurmay'ı işlevsizleştiren uygulamaların resmileştirilmek istendiğini söyledi. Uzman, tüm yetki ve sorumluluğun Millî Savunma Bakanlığı’nda toplanmasının tehlikeli olduğunu, değişen hükümetlerde ehil olmayan sivil kişilerin de bu görevlere atanabileceğini belirtti. Emir komuta yapısının bozulmasının ordunun disiplinini de bozacağını kaydetti.