PKK/HDP bileşenleri seçim beyannamesini tanıttı: PKK talepleri sıralandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve bileşenlerinden oluşan Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, Diyarbakır’da bir araya geldi.



Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesini Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salihe Aydeniz okudu. Hakkında çok kez dokunulmazlık fezlekesi hazırlanan DBP'li Aydeniz'in suç dosyası oldukça kabarık.



Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ittifakın beyannamesinde PKK ve HDP’nin taleplerini sıralandı. Özerklik uygulanacağı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılacağı ve Anayasa’da Kürt halkının varlığının tanınacağı gibi vaatler yer aldı.

- Kürt halkına Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması… İttifakımız hasta tutsaklar başta olmak üzere Tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz serbest bırakılmasını savunur. İttifakımız hükümeti Sayın Abdullah Öcalan'ı ve diğer siyasi tutsaklar üzerindeki uyguladığı tecrite son vermeye çağırır.

Kılıçdaroğlu, Mart ayında ittifakın bileşenlerinden HDP’yi Meclis’te ziyaret etmişti. Bu ziyarette Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin masaya getirdiği şartları kabul ettiği iddia edilmişti. HDP ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu’na PKK elebaşlarından destekler gelmeye başladı.