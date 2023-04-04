İyi Parti'deki koltuk kavgasında Koray Aydın iddiası: "Vazgeçin yoksa kan çıkacak"

İyi Parti, Ankara 2. Bölge milletvekili aday adaylığı için düzenlenen ön seçim programı tartışmalara sahne oldu. Mükerrer oy tartışmasında İyi Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın ekibiyle İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibi kavgaya tutuştu.





Yaşananların ardından gündeme dikkat çeken bir iddia geldi. A Haber’de yer alan bilgilere göre Koray Aydın'ın ekibinin genel merkezi arayıp, "Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak" dediği iddia edildi.

Verilen bilgiye göre İyi Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışmasında Sunat'ın hedef göstermesi sonrası taraflar birbirine girdi:

- Yüksel Aslan bu kavga görüntülerinin en büyük sebeplerinden biri. Kendisi Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü. Ancak Aslan, CHP yerine İyi Parti'den aday adayı olmak istedi. İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun önerisi üzerine optik sayım ile oy sayımı yapıldı. Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor 'Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak' ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın, Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim.