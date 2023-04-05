Perinçek: "2 aday da Türkiye için çözümsüz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programının konuğu oldu. Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Perinçek, Atlantik'in dayattığı sistemin sonuna gelindiğini ifade etti.



Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyle ilgili de bilgi verdi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'nin ABD'den korktuğu için Vatan Partisi ile ittifak yapmadığını belirtti.



Perinçek, Cumhurbaşkanı seçiminde iki adayın olduğunu ikisinin de Türkiye için çözümsüz olduğunu kaydetti.



Vatan Partisi Genel Başkanı, HÜDA-PAR programının PKK programından hiçbir farkı olmadığını ifade etti.



Seccade tartışmalarını da değerlendiren Perinçek, NATO'nun önünde seccadeye kapanıldığına dikkat çekti.