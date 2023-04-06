ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı: "Piyasa dostu"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'ekonomi politikaları' konusunda Mehmet Şimşek koordinasyonundaki bir ekibin hazırlıklar yaptığını açıklaması, ABD basınında manşette yer aldı. Bloomberg, eski bakanı piyasa dostu olarak yazdı.

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ABD basını Mehmet Şimşek'i manşet yaptı: "Piyasa dostu" - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili açıklamalarının ardından, ABD basını eski bakanı manşet yaptı.

Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Mehmet Şimşek koordinasyonundaki bir ekibin 'ekonomi politikaları' konusunda hazırlıklar yaptığını açıkladı.

ABD merkezli medya organı Bloomberg'in manşetinde yer alan haberde 56 yaşındaki Şimşek'in "Türkiye'nin ekonomi politikalarını şekillendirmeye yardımcı olacağı" belirtildi. "Erdoğan hükümetinin piyasa dostu isimlerinden biriydi." ifadeleri kullanıldı.

Şimşek'in geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği de hatırlatıldı. Ayrıca, New York merkezli yatırım bankası Merrill Lynch'te bir dönem stratejist olarak görev yaptığı da belirtildi.

# Mehmet Şimşek

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