700 bin işçinin gözü zam pazarlığında: Kamu işçileri pazarlıkta ne istiyor?

700 bin kamu işçisinin gözü zam görüşmelerinde.



Devlet kurumlarında çalışan 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesinde taraflar bir toplantı yaptı. Masada işçiyi Türk-İş işvereni ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS temsil ediyor.



Taraflar 5 Nisan'da işverenin ev sahipliğinde görüştü. Türk-İş ve Hak-İş, bu sene birlikte hareket etme kararı almış ve taleplerini açıklamıştı. Konfederasyonlar, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesin istedi.



Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı talep edildi.



İşçi kesiminin bu taleplerine karşılık son görüşmede işverenden henüz net bir teklif gelmedi. Taraflar 12 Nisan'da yine bir araya gelecek. Görüşme bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.