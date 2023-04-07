İzmir Belediyesinde bütçe alarm veriyor: Ödemeler yapılamıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ödeme yapmakta zorlanıyor. Belediye kasasını dolu devralan Tunç Soyer yönetimi 4 yılda bütçeyi denkleştiremez noktaya geldi.



Soyer’in kararları ve plansız harcamaları belediye bütçesini krize soktu. Tunç Soyer döneminde 11 binin üzerinde yeni personel alımı yapıldı. Personel alımı ile bütçeye yüzde 10’dan fazla yük bindi.



Abartılı reklam ve organizasyon faaliyetlerine milyonlarca lira aktarıldı. Belediye şirketlerine yapılan liyakatsiz atamaların sonunda şirketler iflas noktasına geldi. İZBETON şirketi tarihinde ilk kez üst üst iki yıl zarar etti. Belediye yönetimi nisan ayında yapılacak belediye meclisinde bile İZBETON, İZELMAN, İZFAŞ için 316 milyon liralık sermaye artırımı için yetki isteyecek.



Tunç Soyer yönetimi metro gibi büyük yatırımları da zamanında bitiremedi. Maliyetlerin artmasının yanı sıra metro ve tramvay hatlarının hizmete alınamaması belediye gelirlerine olumsuz yansıdı. Narlıdere metro inşaatında 560 günlük süre uzatımı yapıldı. Metronun tamamlanması için de yaklaşık 1 milyar liralık finansmana ihtiyaç var. Bu rakamın da belediye bütçesine yansıtılması bekleniyor.



Ekonomik koşullar, pandemi, enerji maliyetleri, deprem gibi etkenlere şimdi de seçimler eklendi. Türkiye’nin 14 Mayıs’ta seçime gitmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması da belediyeye bütçesine aşırı yük bindiriyor. Büyükşehir bürokratları büyük yatırımların 1-2 yıl ertelenmesini öneriyor ancak genel merkez para musluklarını sonuna kadar açıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan şirketler hak edişlerini zamanında alamıyor. İhale şartnameleri yerine getirilemiyor. Şirketlere ödemeler 6 ay sonra başlıyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesine açılmış 200’e yakın icra dosyasının olduğu belirtiliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali krizi emekçiye fatura ediliyor. Toplu sözleşmelerdeki sosyal haklar yerine geç getiriliyor. 2019’dan bu yana Tunç Soyer yönetimi ESHOT çalışanlarına kıyafetlerini veremiyor. Üniformalı mesleklerde de emekçilere verilmesi gereken ayakkabı ve kabanlar teslim edilmiyor.



Belediyedeki memurların maktu mesai ücretleri 10 gün geciktiriliyor. İşçilere ise fazla mesai ile ikramiyeleri ücretleri aylar sonra veriliyor.



Belediye araçlarına yakıt alınamadığı için dönem dönem göreve çıkılamıyor. Tunç Soyer’in resmi tatillerde şoförlere neden fazla mesai yazıldığını araştırdığını, geriye dönük olarak mesaileri incelediği belirtiliyor.



İZELMAN’da çalışan emekçiler ile belediye yönetimi arasında yapılan toplu sözleşme pazarlıkları da gergin geçiyor. Emekçiler yüzde 75 oranında zam isterken İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 35’te ısrar ediyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne özel bankalar da kredi vermiyor. Kredi limiti dolduğu için belediye borçlanamıyor. Borçlanamayınca da ödemeler yapılamıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, finanssal krizi azaltmak için taşınmaz satışına devam ediyor. Belediye bu kapsamda 19 adet taşınmazı daha satışa çıkardı. Tunç Soyer yönetiminin 4 yıllık görev süresi boyunca yaklaşık 750 taşınmazı sattı. Ancak taşınmaz satışının krize çare olmayacağının altı çiziliyor.