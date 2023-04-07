Kılıçdaroğlu vize vaadinde bulundu: Peki AB'nin şartları neydi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türk vatandaşlarının 3 ay içerisinde Avrupa’ya vizesiz seyahat edeceğini iddia etti. Bu iddia, Avrupa Birliği ile ne tür pazarlıklar yapıldığı sorusunu akla getirdi.

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CHP Genel Başkanı ve HDP’nin desteklediği Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa vizesi vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması Avrupa Birliği ile ne tür pazarlıklar yapıldığı sorusunu akla getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2016'daki başbakanlığı döneminde Avrupa Birliği ile 'vizesiz seyahat' çalışmalarını yapmıştı.

Davutoğlu, 18 Mart 2016'da Brüksel'de AB liderleriyle yaptığı mutabakat kapsamında Avrupa'ya vizesiz gidiş için 72 kriteri yerine getirme taahhüdünde bulunmuştu. 72 kriterden 69'u Davutoğlu döneminde hayata geçirilmişti.

AB, 2016’daki anlaşmada vize serbestisi için Türkiye’ye terörle mücadele politikasını değiştirmesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıması şartını koşmuştu.

En son ABD ve Almanya’yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun 72 kriterden uygulanmayan 3'ünü iktidar olmaları halinde uygulayacakları vaadini verip vermediği merak ediliyor.

# avrupa birliği # vizesiz seyahat

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