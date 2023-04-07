HDP'li Sakık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Kapalı kapılar ardındaki sözleri açıklasın"

HDP'nin eski milletvekillerinden siyasetçi Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı yaptı. Kapalı kapılar arkasında konuşulanları kamuoyuna da açıklamasını istedi.



Genel af açıklamasında bulunan Sakık, "Öcalan'a özgürlük" dedi:

- Öcalan'a özgürlük gelecek içeridekilere de aynı şekilde. İlk işimiz kayyumları almak.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerinin eski vekillerinden Sırı Sakık’ın tartışılan açıklamasının doğru olmadığını söyledi.



Oluç, "Parti hakkında bağlayıcı söz söyleyecek kişiler bellidir. Parti yöneticilerinin dışında yapılmış olan açıklamalar, konuşmalar parti açısından bağlayıcı değildir kesinlikle" açıklamasında bulundu.