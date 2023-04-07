Soylu'yu hedef alan kitap yazdılar: Gaztenekecilerin sipariş kitabı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in misyonunu iki Barış devraldı. Cumhuriyet gazetesi yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan bir kitap yazdı. Bakan Soylu’ya karşı uzun süredir psikolojik harekât yürüten ikili, “SS” isimli kitaplarıyla Soylu’ya Nazi göndermesi yaptılar.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan SS isimli kitap, bugün satışa sunuldu. Kitabın tanıtım videosunda Bakan Soylu’nun suç örgütleriyle, tarikatlarla, mafyayla, troll yapılanmasıyla ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Emperyalist ABD’nin ve Türkiye’deki işbirlikçilerinin hedefinde olan Bakan Soylu’ya karşı böyle bir kitabın yayımlanması, duyurunun yapıldığı ilk dakikadan itibaren tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin bir bölümü şöyleydi:

- “Sen önce sizinkilerin HDP’ye hangi bakanlıkları vereceğini açıkla.”,

- “Tüm soysuzlara bir Soylu yeter!”,

- “Yaptığı haberlerin tamamı yalan olan birinin kitabıyla soba tutuşturulur.”,

- “Süleyman Soylu iyi bir şey yaptı demek ki.”,

- “Soylu teröristlere vurdukça ses senden çıkıyor, hayırdır?”,

- “Soylu PKK’yı bitirdiği gibi sizi de bitirdi.”,

- “Sizin ve DHKP-C’nin korkulu rüyası Süleyman Soylu. Gece rüyalarınıza giren cesur bakanın adıdır Soylu.”

İçişleri Bakanlığı döneminde terör örgütleri, uyuşturucu, kadına şiddet, suç örgütleri ve tarikatlara karşı kararlı tavır alarak mücadele yürüten Süleyman Soylu’nun başarıları 2015’ten beri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm bakanların milletvekili adayı olacağını açıklaması, gözleri Soylu’ya da çevirdi. 14 Mayıs seçimlerinde adaylığını koyacak isimlerin kesin listesi 9 Nisan’da açıklanacak. Soylu’yu hedef alan kitabın tam bu süreçte, 7 Nisan’da çıkmasının da tesadüf olmadığı değerlendiriliyor.

EMPERYALİZME KARARLI TAVIR

Süleyman Soylu, göreve geldiği günden itibaren emperyalizme kararlı tavır gösterdi. Türkiye’ye yönelik bölücü faaliyetleri açıkça destekleyen ABD’yi her fırsatta eleştiren Bakan Soylu, Şubat 2023’te de ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e seslenerek, “Amerikan Büyükelçisi’ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz!” demişti.

Öte yandan Soylu, terör partisi HDP’ye karşı da net tavrıyla biliniyor. HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu vurgulayan Soylu, TBMM’de Kasım 2022’de görülen bütçe görüşmelerinde HDP’lilerle tartışma yaşamış, bazı HDP’li vekillere, “Elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz. Otur aşağıya! Sabah akşam polisi suçluyorsunuz, askeri suçluyorsunuz teröristler sizi. Otur aşağıya, Amerika’nın oyuncağı!” ifadelerini kullanmıştı.

ABD VE İSRAİL’İN HEDEFİNDE

Türkiye’nin güvenliği konusunda kararlı bir tavır gösteren Soylu, yıllardır ABD, İsrail, PKK, FETÖ, Türkiye’deki Atlantikçi muhalefet ve AK Parti’deki Amerikancıların hedefinde. Bu doğrultuda Bakan Soylu, iki kez ABD yaptırımları kapsamına alınarak hedef gösterildi.

Soylu’ya yönelik ABD yaptırımlarının ilki Ağustos 2018’de açıklandı. Dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pastör Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi.

İkinci yaptırım kararı ise Ekim 2019’da alındı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kararnamede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

Emperyalizmin hedefindeki Soylu’nun İçişleri Bakanı olduktan sonra ABD'yi, terörü, uyuşturucuyu, tarikatları hedef alan faaliyetleri şöyleydi...

PKK’YLA MÜCADELE

2023 yılının başında yapılan açıklamaya göre, yurt içindeki PKK’lı terörist sayısı 120 civarına düştü. Bu sayı 2016’da 2 bin 800 civarındayken, 2017’de bin 995’e, 2018’de bin 200’e, 2019’da 875’e, 2020’de 320’ye, 2021’de ise 180’in altına düşmüştü. Örgüte katılım da dibe vurdu. 2016’da örgüte 706 kişi katılırken bu sayı 2017’de 161’e, 2018’de 136’ya, 2019’da 130’a, 2020’de 53’e ve 2021’de 48’e düştü.

2016’dan beri PKK’nın çok sayıda üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirilirken yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda da kırmızı listenin üstü tek tek çizildi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN BAŞARISI

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önünde nöbete başlayan ailelerden 39’u evladına kavuşurken kalan 307 aile de evlatlarını bekliyor. Öte yandan Muş, Van, Hakkari, İzmir gibi illerde de aileler HDP önünde eylemlerine devam ediyor. Bu süreçte Soylu, annelere desteğini hiç eksiltmedi.

AMERİKANCI GLADYO DEVLETTEN TASFİYE EDİLDİ

15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişiminden itibaren yürütülen operasyonlarda, 334 bin 320 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 101 bin 437'si tutuklanırken 104 bin 656 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Firarileri yakalamaya yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Büfe/Ankesör soruşturmaları kapsamında günümüze kadar bin 719 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde 24 bin 553 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8 bin 829'u tutuklandı. İfadesi alınan şüphelilerden 9 bin 110 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Bu sayının toplam sayıya oranı ise yüzde 37.

Örgütün sözde güvenli ev olarak tabir ettiği örgüt evlerine yönelik olarak günümüze kadar gerçekleştirilen 301 operasyonda 4 bin 531 kişi gözaltına alınırken, 2 bin 605 kişi tutuklandı. Mahrem yapılanmalara yönelik olarak ise günümüze kadar 3 bin 59 operasyon yapılırken, 52 bin 284 şüpheli gözaltına alındı, 19 bin 40 kişi tutuklandı.

35 BİN EMNİYET PERSONELİNİN RÜTBESİ ALINDI

FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarını temizleme ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde başlarken Emniyet Teşkilatı büyük oranda FETÖ’cülerden arıdırıldı. FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanmasının deşifresine yönelik operasyonlarda 37 bin 515 Emniyet mensubu gözaltına alınırken, bu kişilerden 13 bin 915'i tutuklandı. Darbe girişimi akabinde ilan edilen OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve rütbeleri alınan 38 bin 271 Emniyet personeli ihraç edildi. Devam eden süreçte Hali hazırda Kamu Görevinden Çıkarılan / Rütbeleri Alınan 35 bin 614 Emniyet personeli bulunuyor.

Öte yandan terör örgütünün çok sayıda üst düzey yöneticisi de gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki operasyonlarda yakalanarak Türk mahkemelerinin karşısına çıkarıldı.

TARİKATLARLA MÜCADELE

Geçen yıllarda Soylu liderliğinde emperyalizmin Türkiye’ye yönelik tarikat faaliyetlerine de büyük darbe vuruldu. Batı merkezli siyasi talepler doğrultusunda halkı kışkırtan Adnan Oktar, Alpaslan Kuytul ve Halis Bayancuk gibi isimlere terör örgütü yöneticiliğinden soruşturma başlatıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Alpaslan Kuytul'un "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek, aynı mahkemede devam eden diğer dava birleştirildi.

İddianamede, Furkan Vakfı üyelerinin kendilerini, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmalarına benzer şekilde Adana'da "Sadakat" ve "Hafsa" şeklinde isimlendirerek, bölgelere ayırdıkları ve kendi mensuplarını disiplin, medeni hal, eğitim düzeyi, mesleği, örgüte itaati, bağlantısı gibi şekillerde fişledikleri kaydedildi.

Alparslan Kuytul'un elebaşı olduğu örgütün Mardin, Bursa, İzmir, Siirt ve Bingöl'deki mensuplarına dair örgüt içi fişleme belgelerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinin telefonla "ŞD" (Şeriat Devleti) ismiyle açtıkları WhatsApp grupları üzerinden haberleştikleri bilgisine de yer verildi.

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik görülen dava sonucunda da mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırdı.

Heyet ayrıca Oktar'ı yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Uyuşturucu imal ve satışı suçlarına ilk kez karışanların oranı, 2018’den itibaren düşüşe geçti. 2018’de 19 bin olan sayı, 2019’da 14 bin kişiye düştü. 2016’da uyuşturucu ile ilgili 88 bin olay ve operasyon kayıtlara geçerken, 2022’de 242 bin olay ve operasyon gerçekleşti.

Uyuşturucu suçundan cezaevinde tutuklu bulunan sayıları ise aynı tarihlerde 26 binden 120 bine yükseldi. 2017-2022 arasında 1.107 uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Türkiye’de uyuşturucuyla mücadele için 2022’de yapılan harcama 2 milyar 240 milyon 420 bin lirayı aşmış durumda.

MÜCADELE ROTAYI DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye’nin kararlı mücadelesi uyuşturucunun rotasında da değişikliklerine neden oldu. Afganistan ve İran üzerinden gelen eroin, Suriye’den gelen captagon ve Çin’den gelen bonzai rotası artık Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmayı tercih etmiyor. Bu nedenle eskiden eroin gibi maddeler batı şehirlerinde yakalanırken, bu dönemde yakalamanın yüzde 76’sı doğudaki sınır şehirlerine kaydı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

Süleyman Soylu’nun bakanlığı döneminde suç örgütlerine de büyük darbe vuruldu. Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı. İlyas Saral, Sedat Şahin ve Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 169 kişi hakkında dava açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde "Tümör Operasyonu" başlatıldı.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur hakkında, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada, aralarında firari Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheli hakkında 40 bin 562'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Mesajla birlikte linki gönderilen KADES uygulaması, faaliyete geçtiği 2018'den bu yana 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi. Bu kapsamda alınan 581 bin 894 ihbardan 345 bin 792'si asıllı, 236 bin 102'si ise asılsız oldu.

KADES'te yıl sonuna kadar 5 milyon indirilme sayısına ulaşılması hedefleniyor.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındayız. KADES uygulaması bugüne kadar 4 milyon 492 bin 318 kez indirildi.” ifadelerine yer verildi.

GAZTENEKECİLER



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ’nün Ergenekon tertibinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye olduktan sonra, tertipten tutuklu bazı gazetecilere eleştiriler yöneltmişti. FETÖ’nün hedef aldığı gazetecilerin tertibe karşı kararlı duramadıklarını belirten Perinçek, kendilerinin yalnızca gazetecilik yaptığını söyleyen bu isimler için “gaztenekeci” nitelemesini yapmıştı.