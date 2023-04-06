Terör tutuklusu Demirtaş İngiliz basınına konuştu: Kılıçdaroğlu’na desteğini yineledi

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş, İngiliz basınına konuştu. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini bir kez daha yineleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben "seçimden sonra beni cezaevinde tutabilecek mi göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

Terör tutuklusu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden İngiliz Financial Times gazetesinin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" savundu.

“Kürtler ortak bir cumhurbaşkanı adayına önem veriyor” diyen Demirtaş, Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu’nun kampanyasından umutlu olduğunu söyledi. "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, röportajında Hükümete yönelik tehdit içeren ifadeler de kullandı. "Erdoğan, seçimden sonra da beni cezaevinde tutabilecek mi, göreceğiz" dedi.

# selahattin demirtaş # Financial Times

Benzer Videolar

HDP'den Anayasa itirafı HDP'den Anayasa itirafı
Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleyi hedef aldı Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleyi hedef aldı
Kılıçdaroğlu'na DSP'den HDP göndermesi Kılıçdaroğlu'na DSP'den HDP göndermesi
Facebook'tan seçim için manipülasyon hazırlığı Facebook'tan seçim için manipülasyon hazırlığı
AK Parti'de hangi bakanlar vekil olacak? AK Parti'de hangi bakanlar vekil olacak?
"Toplumun önüne 600 kahraman çıkartacağız" "Toplumun önüne 600 kahraman çıkartacağız"
Bakan Akar büyük zaferi görmezden geldi Bakan Akar büyük zaferi görmezden geldi
PKK'dan Yedili Masa'ya talimat PKK'dan Yedili Masa'ya talimat
Bakan Kurum Mayıs'ı işaret etti Bakan Kurum Mayıs'ı işaret etti
İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki
Kılıçdaroğlu PKK/HDP'ye neler vaadetti? Kılıçdaroğlu PKK/HDP'ye neler vaadetti?
Davutoğlu'ndan İttifak içi ittifak itirafı Davutoğlu'ndan İttifak içi ittifak itirafı
Çok Okunanlar
1 Yapay zeka Galatasaray tarihinin en iyi 11'ini seçti!
2 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 NATO Yugoslavya'yı böyle bombaladı
5 Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman?