Terör tutuklusu Demirtaş İngiliz basınına konuştu: Kılıçdaroğlu’na desteğini yineledi

Terör tutuklusu Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden İngiliz Financial Times gazetesinin sorularını yanıtladı.



Demirtaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için içten bir çaba sarf ettiğini" savundu.



“Kürtler ortak bir cumhurbaşkanı adayına önem veriyor” diyen Demirtaş, Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu’nun kampanyasından umutlu olduğunu söyledi. "Kürt seçmenin desteğini almayan bir parti hiçbir zaman iktidara gelmedi. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.



Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, röportajında Hükümete yönelik tehdit içeren ifadeler de kullandı. "Erdoğan, seçimden sonra da beni cezaevinde tutabilecek mi, göreceğiz" dedi.



