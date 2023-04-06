HDP'den Anayasa itirafı: "Türkçe ve Türklüğe dokunacağız"

Millet İttifakında her gün ayrı bir skandal gündeme geliyor. Altılı Masa'yı destekleyen HDP'nin yöneticilerinden Nuray Özdoğan, PKK'nın kanalına çıkarak, “Anayasanın dokunulmaz maddelerine dokunacağız” itirafında bulundu.

Son Güncelleme:

7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı’nda, HDP ile iş birliğinin ve perde arkasındaki pazarlıkların ayrıntıları, yeni gelen açıklamalar ile ortaya çıkıyor.

HDP'li Nuray Özdoğan, terör örgütü PKK’nın kanalına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hedef aldı. “Anayasanın dokunulmaz maddelerine dokunacağız” itirafında bulundu. Özdoğan, Türkçe ve Türklük ile ilgili skandal sözler sarf ederken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için de “rejim” ifadesini kullandı.

HDP’li Özdoğan’ın sözleri DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın açıklamalarını akıllara getirdi. Babacan da pek çok kez benzer ifadelerle Anayasa’daki Türklük kavramını değiştireceklerini söylemişti.

DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da geçtiğimiz aylarda, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıklamıştı. Oktar, “Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır." demişti.

# hdp # deva partisi # anayasa

Benzer Videolar

Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleyi hedef aldı Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleyi hedef aldı
Kılıçdaroğlu'na DSP'den HDP göndermesi Kılıçdaroğlu'na DSP'den HDP göndermesi
"Toplumun önüne 600 kahraman çıkartacağız" "Toplumun önüne 600 kahraman çıkartacağız"
AK Parti'de hangi bakanlar vekil olacak? AK Parti'de hangi bakanlar vekil olacak?
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na açık destek Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na açık destek
Bakan Akar büyük zaferi görmezden geldi Bakan Akar büyük zaferi görmezden geldi
PKK'dan Yedili Masa'ya talimat PKK'dan Yedili Masa'ya talimat
Bakan Kurum Mayıs'ı işaret etti Bakan Kurum Mayıs'ı işaret etti
İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki
Kılıçdaroğlu PKK/HDP'ye neler vaadetti? Kılıçdaroğlu PKK/HDP'ye neler vaadetti?
Davutoğlu'ndan İttifak içi ittifak itirafı Davutoğlu'ndan İttifak içi ittifak itirafı
Akşener saldırı yalanını sürdürdü Akşener saldırı yalanını sürdürdü
Çok Okunanlar
1 Yapay zeka Galatasaray tarihinin en iyi 11'ini seçti!
2 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman?
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 NATO Yugoslavya'yı böyle bombaladı
5 Göztepe - Samsunspor maçı ne zaman?