HDP'den Anayasa itirafı: "Türkçe ve Türklüğe dokunacağız"

7'li koalisyona dönüşen Millet İttifakı’nda, HDP ile iş birliğinin ve perde arkasındaki pazarlıkların ayrıntıları, yeni gelen açıklamalar ile ortaya çıkıyor.



HDP'li Nuray Özdoğan, terör örgütü PKK’nın kanalına çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hedef aldı. “Anayasanın dokunulmaz maddelerine dokunacağız” itirafında bulundu. Özdoğan, Türkçe ve Türklük ile ilgili skandal sözler sarf ederken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için de “rejim” ifadesini kullandı.



HDP’li Özdoğan’ın sözleri DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın açıklamalarını akıllara getirdi. Babacan da pek çok kez benzer ifadelerle Anayasa’daki Türklük kavramını değiştireceklerini söylemişti.



DEVA Partisi'nin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da geçtiğimiz aylarda, Anayasa'dan 'Türk' tanımını kaldırmak istediklerini açıklamıştı. Oktar, “Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır." demişti.