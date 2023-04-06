Özgür Bursalı: "Toplumun önüne 600 kahraman çıkartacağız"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday listeleri büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında aday çıkaracak.



Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, toplumun önüne 600 kahraman çıkaracaklarını vurguladı.



Seçimde iddialı olduklarını kaydeden Bursalı, çözümün Vatan Partisi'nde olduğunu ifade etti.



Milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.