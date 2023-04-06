Bakan Akar büyük zaferi görmezden geldi: Hâlâ arşivlerin açılmasını istedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye adına kazanılan önemli zaferden hiç bahsetmedi. Karara değil arşivlere odaklandı.



Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği “1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı”nda konuştu. AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davası'ndaki kararlarına hiç değinmedi. Akar, soykırım yalanını bitiren kararlara rağmen hâlâ arşivlerin açılmasını istedi:

- “Bunun yolu da geçtiğimiz yüzyılda bu topraklarda tam olarak ne yaşandığını şeffaf, dürüst ve bilimsel bir biçimde ortaya koymaktan geçmektedir. Türkiye olarak arşivlerimizi açtığımızı ve tarihçiler tarafından oluşturulacak objektif kurullara açık olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsat ve platformda dile getirmektedir. Bu konudaki ısrarlı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Ermenistan da Türkiye gibi arşivlerini uluslararası ölçekte tarihçilere açmalı, çıkacak sonuçlara tahammül göstermeli ve bu konuda endişe etmemelidir. Ancak bu teklife bugüne kadar henüz bir yanıt alınamamıştır.”

Akar, 1915 Ermeni Olaylarının aydınlatılması için üçüncü taraf ülkelerin arşivlerinin önemli olduğunu anlattı.



“Perinçek-İsviçre Davası” olarak anılan davada 17 Aralık 2013 günü 2. Daire, 15 Ekim 2015'te de Büyük Daire, soykırım yalanını tamamen bitiren tarihi kararlara imza atmıştı. Yine AİHM’nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli karar da bu başarıyı daha büyütmüştü.