İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki: "Türkiye'nin geleceğinde HDP'ye kurban olanlar yok"
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısında, CHP'li İrfan Kılınç'ın "HDP'ye kurban olun" demesine TGB tepki gösterdi. TGB Eskişehir, Odunpazarı Belediyesi önünde bir açıklama yaptı.
TGB Eskişehir, Odunpazarı Belediye Meclis Toplantısında "HDP'ye kurban olun" diyen İrfan Kılınç'a tepki gösterdi.
İl Başkanı Mete İrfan konuyla ilgili açıklama yaptı:
- Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Vatansever Eskişehir Halkı: Eskişehirimizde 2 gün önce gerçekleşen Odunpazarı Belediye Meclis toplantısında, CHP'li meclis üyesi İrfan Kılınç'ın "HDP'ye kurban olun siz" demesi Türk gençliğinin vicdanını sızlatmıştır. Türk milletinin vicdanının sesi olmak için, Türkiye Gençlik Birliği olarak Odunpazarı Belediyesinin önüne geldik. 2 gün önce yapılan toplantıda PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'ye güzellemeler yapılmasını Eskişehir’in öğrencileri olarak kabul etmiyoruz.. Şimdi buradan İrfan Kılınç'a ve tüm CHP'li meclis üyelerine soruyoruz.
Açıklamayı yapan İrfan, HDP'nin yaptıklarına dikkat çekti:
- Mehmetçiğimiz şehit edildiği için mi kurban olmalıyız? Eren Bülbüller, Şenay Aybüke Yalçınlar katledildiği için mi kurban olmalıyız? Yoksa arkadaşlarımız, kardeşlerimiz HDP binalarından dağa kaçırıldığı için mi kurban olmalıyız? Şimdi bu soruları kendilerine sorsunlar ve nasıl bir bölücülüğün içinde olduklarının farkına varsınlar.
İrfan, HDP'ye kurban olanların Türkiye'nin geleceğinde olmadığını vurguladı:
- Tekrardan hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceğinde HDP'ye kurban olanlar yoktur. Türk milletinin yanında olanlar vardır”
NE OLMUŞTU?
3 Nisan’da toplanan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında gündem dışı söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ali Haydar Çelik, Millet İttifakı Seçim Mutabakat Metni'nden maddeler okumuş, AK Partili Belediye Meclis üyeleri de tepki göstererek toplantıyı terk etmişti. Tartışmanın HDP’ye gelmesi üzerine CHP'li Meclis üyesi İrfan Kılınç, "Siz HDP'ye kurban olun." diyerek terör partisi HDP’ye destek olmuştu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi