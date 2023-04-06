İrfan Kılınç'a TGB Eskişehir'den tepki: "Türkiye'nin geleceğinde HDP'ye kurban olanlar yok"

TGB Eskişehir, Odunpazarı Belediye Meclis Toplantısında "HDP'ye kurban olun" diyen İrfan Kılınç'a tepki gösterdi.



İl Başkanı Mete İrfan konuyla ilgili açıklama yaptı:

- Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Vatansever Eskişehir Halkı: Eskişehirimizde 2 gün önce gerçekleşen Odunpazarı Belediye Meclis toplantısında, CHP'li meclis üyesi İrfan Kılınç'ın "HDP'ye kurban olun siz" demesi Türk gençliğinin vicdanını sızlatmıştır. Türk milletinin vicdanının sesi olmak için, Türkiye Gençlik Birliği olarak Odunpazarı Belediyesinin önüne geldik. 2 gün önce yapılan toplantıda PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'ye güzellemeler yapılmasını Eskişehir’in öğrencileri olarak kabul etmiyoruz.. Şimdi buradan İrfan Kılınç'a ve tüm CHP'li meclis üyelerine soruyoruz.