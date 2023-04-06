Kılıçdaroğlu PKK/HDP'ye neler vaadetti?

HDP'li Sırrı Sakık, Altılı Masa’daki partilerin verdikleri destek sayesinde iktidara geleceğini söyledi. Sakık, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda kendileri ile yapılan konuşmaların kamuoyuna açıklanmasını isterken, iktidara geldiklerinde PKK'lılara af getirecekleri açıkladı.

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HDP'li Sırrı Sakık skandal açıklamalara imza atarken, HDP ile Altılı Masa birlikteliğine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sakık, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki konuşmaları kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Sakık, Altılı Masa’daki partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığını, vekilliği, bakanlıkları verdikleri destek sayesinde alacaklarını söylerken, birliktelik çağrısı yaptı.

Sakık, açıklamalarının devamında cezaevindeki 'arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör destekçilerini ve PKK elebaşı Öcalan'ı ilan edecekleri genel afla serbest bırakma vaadinde de bulundu.

# Sırrı Sakık # kemal kılıçdaroğlu

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