Millet ittifakında liste krizi: Davutoğlu'ndan İttifak içi ittifak itirafı

Millet İttifakı adaylık krizinden sonra şimdi de milletvekili listelerindeki anlaşmazlıkla boğuşuyor.



Milletvekili listeleri için ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Saadet Partisi Gelecek ve DEVA partileri ile ortak listede anlaşamadıklarını duyurdu.



Öte yandan bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.



Davutoğlu, ittifakta yaşanan krizi itiraf ederek 'tek' liste çıkmadığını söyledi.