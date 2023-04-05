Akşener saldırı yalanını sürdürdü: Kürsüde tepki çeken hareket

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.



Geçen hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayın hırsızlık kovalaması olduğuna ilişkin açıklamasının aksine bilinçli saldırı olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü:

- Bu bekçi kardeşimiz, bir aksiyon filmine özenmiş olacak, “mermiye falso vermiş” ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek, “yanlışlıkla” binamızı vurmuş.