Akşener saldırı yalanını sürdürdü: Kürsüde tepki çeken hareket

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşun üzerinden saldırı iddialarını sürdürdü. Akşener, olayın hırsızlık kovalaması değil bilinçli saldırı olduğunu öne sürdü. Meclis kürsüsüne kurşun getiren, toplantı sonunda kurşunları yere attı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Geçen hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayın hırsızlık kovalaması olduğuna ilişkin açıklamasının aksine bilinçli saldırı olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü:

- Bu bekçi kardeşimiz, bir aksiyon filmine özenmiş olacak, “mermiye falso vermiş” ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek, “yanlışlıkla” binamızı vurmuş.

Meclis kürsüsüne kurşun getiren Akşener, konuşmasının son bölümünde bu kurşunları yere attı.

Meral Akşener'in Meclis kürsüsünden yere mermi atmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi. Akşener'in eylemini kınayan Şentop, "Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Meclis'in mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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