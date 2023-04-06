PKK'dan Yedili Masa'ya talimat: "Seçimlere ortak listeyle girin"
PKK’dan Yedili Masa'ya bir talimat daha geldi. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı son videoda Yedili Masa'ya akıl vererek, seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini söyledi.
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa’nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesinin ardından ilk tebrik PKK’dan gelmişti.
O tebriklerin ardından bu kez de talimat geldi. PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi.
CHP ve İyi Parti, "fermuar" modeliyle 10 ilde ortak listeyle hareket etme kararı aldı. Kandil'in söz konusu çıkışının hemen ardından böyle bir karar alınması dikkat çekti.
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