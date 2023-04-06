Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesini hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk Tv’de canlı yayına katıldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesini yine hedef aldı.

- Uyuşturucu baronlarına hizmet eden bir siyasal iktidar olamaz. Türkiye uyuşturucu cenneti oldu

Kılıçdaroğlu, PKK’nın siyasi uzantısı olan ve hakkında açılan kapatma davası süren HDP’nin kapatılmasına yine karşı çıktı:

- Ben partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teröre bulaşmışsa gereğini yaparız. Bugüne kadar pekçok parti kapandı. Ne oldu?

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye bir teklifin yapıldığını da söyledi. İnce, görüşmede kendisine bir teklif yapılmadığını iddia etmişti:

- Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık.

Eski bakan ve siyasetçi Fikri Sağlar da Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluru dahilinde İnce ile 3 Nisan’da uzlaşma görüşmesi yaptığını açıkladı. Sağlar, İnce’nin seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söylediğini kaydetti.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Altay, Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün yani 29 Mart ve 30 Mart’ta İnce ile iki kez görüşme yapıldığını belirtti. Altay, “Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" ifadesini de kullandı.