Kılıçdaroğlu'na DSP'den HDP göndermesi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor.



Kılıçdaroğlu, bu kez de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ziyaret etti. 1 saat 10 dakikalık görüşme sonrası genel başkanlar açıklama yaptı. Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı:

- Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bugünler, birleşme günü, 'armudun sapı, üzümün çöpü' deme günü değil.

Kılıçdaroğlu’nun ikinci durağı Demokrat Sol Parti oldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, daveti kabul ettikleri için teşekkür etti:

- Aynı zamanda kardeş bir parti olduğunun da bincindeyiz. Birlikte, arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. Demokraside yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık.

Aksakal ise HDP üzerinden Kılıçdaroğlu’na net mesaj verdi.