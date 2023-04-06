AK Parti'de hangi bakanlar vekil olacak?

AK Parti'de 3'üncü dönem kuralına takılan isimler için formüller masada. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, yeni dönemde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak düşünülüyor.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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AK Parti'de bu dönem milletvekilleri listesi 3'üncü dönem kuralı nedeniyle daha da merak ediliyor.

3'üncü dönem kuralı nedeniyle Bakanların ve milletvekillerinin bir çoğunda görev değişikliği olacak.

Ulusal Kanal'ın AK Parti kaynaklarında edindiği bilgilere göre, yeni dönemde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak düşünülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Samsun'dan birinci sıra adayı olacağı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da memleketi Kayseri'den aday olacağı ifade ediliyor.

9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek milletvekili adaylarının listesinde de AK Parti sıkı bir çalışma yürütüyor.

İşte bu sözler yeni dönemde AK Parti'nin Meclis grubunu şekillendirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeniden milletvekili olmak isteyen kişilerin Meclis çalışmalarına bakacak.

Meclis Genel Kurul çalışmalarına katılan milletvekillerine yeni dönemde de yer verileceği öğrenildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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