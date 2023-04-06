Facebook'tan seçim için manipülasyon hazırlığı: Ancak META'nın seçim sicili kabarık...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi ABD merkezli Meta Şirketi, seçim sürecinde sosyal medyadaki manipülasyonu engellemek için 'Seçim Operasyon Merkezi' kurduğunu duyurdu.



META’dan yapılan açıklamada, “seçim operasyon merkezi” uygulamasının şirketin farklı departmanlarında çalışan mühendis, hukukçu, araştırmacı ve analiz uzmanlarını bir araya getireceği aktarıldı.



Meta'nın bu hamlesi, akıllara geçmiş yıllardaki ABD başkanlık seçimlerini getirdi. Geçmiş dönemde Facebook adı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, siyasi reklam algoritmasına müdahale ederek seçimlerin gidişatını değiştirmekle suçlanmıştı.



2016 yılında Donal Trump’a karşı bir tavır alan Facebook’un, ABD seçimlerinde Trump karşıtlığı yaparak kullanıcılara rakip partinin kampanyalarına yönelik reklamları ön plana sunduğu iddia edilmişti. Şirketin sahibi Mark Zuckerberg, suçlamalar karşısında birçok kez ifade vermek zorunda kalmıştı.



Algoritmalarda yapılacak filtreleme ile kullanıcılara istenilen reklamların dayatılabilme ihtimalinin bulunması, düşüncelerin değişmesinde etkin rol oynuyor.