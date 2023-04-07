Türk Harb-İş taleplerini açıkladı: "Geçim sıkıntısı çekmekteyiz, teklifimiz bir an önce kabul edilmeli "

Türk Harb-İş Sendikası, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fabrika, tersane ve kuvvet komutanlıklarında çalışan işçilerin ekonomik sıkıntı yaşadığını belirtti. Sendika, bu nedenle Kamu Toplu İş Sözleşmesinde işçi tarafının sunduğu taleplerin işveren tarafından kabul edilmesini istedi.

Ekonomik krizin faturasının emekçiye kesilmemesini istediler, taleplerini açıkladılar:

- Yaşanan ekonomik sıkıntı ve enflasyonun öngörülemeyen artışı nedeniyle alım gücümüz düştüğü ve geçimimizi zar zor sağlayacak şekilde ücret alır hale geldiğimiz için ciddi anlamda geçim sıkıntı çekmekteyiz.

700 bin kamu işçisi, işveren ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki sonucu bekliyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş görüşmelerde aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesin istedi.



Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı talep edildi.



Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası devam eden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Başkent Şube Başkanı Aydın Uçar, işçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çekti ve taleplerinin karşılanmasını istedi: