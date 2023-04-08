Bakan Nebati’ye Konya'da çiftçiden tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bir vatandaşın tarım politikası üzerine tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Bakan Nebati çiftçilik de yaptığını söyleyen vatandaşı ikna edemezken vatandaşın Nebati'nin bütün sözlerini yalanlaması dikkat çekti.

Çiftçi ile Nurettin Nebati Nebati arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

Çiftçi: Sayın Bakanım

Nurettin Nebati: Ben çiftçiyim…

Çiftçi: “Sen bakansın, çiftçi değilsin. Toprakla ben uğraşıyorum, bizim cepleri sen dolduracaksın. Bu sene ne vereceksin?

Nurettin Nebati: Geçen sene çok çok iyiydi.

Çiftçi: Biz kıraçtayız verim düşüktü, dönüme 400 kilo aldık.

Nurettin Nebati: 400 kilo.. Valla çok iyi ya…

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı: Dönüm ayrı…

Nurettin Nebati: Haaa, dönüm ayrı tamam…

Çiftçi: İnşallah bu sene yağışlarla iyi olacak. Bakanımız bir de gübremizi ayarlasanız bir şey istemeyiz.

Nurettin Nebati: Birkaç yıla kalmaz o iş çözülür.

Çiftçi: Valla mağduruz. Gübre de hiç durmuyor, oynayıp duruyor, çıkıyor.

Nurettin Nebati: Şu an fiyatlar düşüyor.

Çiftçi: Valla hiç düşmüyor. Esnaf düşmüyor, biz alıyoruz. Dün aldım, En düşük gübre 7 bin 800 civarında…

Nurettin Nebati: Abi geçen sene 12-13 bin liradan aldın ya…

Çiftçi: Ama 26 litre aldık, en düşük.

Nurettin Nebati: Geçen sene kaça aldın?

Çiftçi: Geçen sene düşük olan üreydi…