Öğretmenlere ek ödeme tutarları belli oldu

Devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere Nisan ek ödeme haberi geldi.



Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, aile yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ek ödeme tutarları belli oldu.



Buna göre, başöğretmen 4 bin 944, uzman öğretmen 2 bin 472 lira ek ödeme alacak. Öğretmenlere ayrıca aile yardımı 985, toplu sözleşme ikramiyesi 918, toplu sözleşme desteği 325 lira da ilave verilecek.