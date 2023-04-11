Öğretmenlere ek ödeme tutarları belli oldu

Nisan maaşlarında öğretmenlere yapılacak ek ödeme tutarları belli oldu. Başöğretmen 4 bin 944, uzman öğretmen 2 bin 472 lira ek ödeme alacak. Öğretmenlerin ek ödeme maaşları 15 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

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Devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlere Nisan ek ödeme haberi geldi.

Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik, aile yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ek ödeme tutarları belli oldu.

Buna göre, başöğretmen 4 bin 944, uzman öğretmen 2 bin 472 lira ek ödeme alacak. Öğretmenlere ayrıca aile yardımı 985, toplu sözleşme ikramiyesi 918, toplu sözleşme desteği 325 lira da ilave verilecek.

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