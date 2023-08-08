Ücretli öğretmenler kadro istiyor! Taleplerini Ulusal Kanal'da yinelediler

Ücretli Öğretmenler adeta Türkiye’nin kanayan yarası haline geldi. Sosyal ve ekonomik haklardan mahrum bir şekilde hayat sürmeye çalışan ‘Ücretli öğretmenler’ açlık sınırının yanından bile geçemiyor

Ulusal Kanal’a konuşan Ücretli Öğretmenler Sözcüsü Araştırmacı-Eğitimci Muhammet Orkun Erdoğan, öğretmenlerin onur kırıcı uygulamalarla da karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Ücretli öğretmenlerin 100 bini aşkın nüfusu var ve kadroya alınmak öncelikli talepleri arasında.

Okullar açıkken asgari ücret dahi alamayan ücretli öğretmenler okullar tatilden ondan da mahrum kalıyor. Kimisi gündüz öğretmelik yapıyor akşam kuryelik, kimisi de yaz boyu hamallık yapmak zorunda kalıyor.