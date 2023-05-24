Depremzede öğrencilere bursluluk sınavında ek kontenjan: Bakan Özer açıkladı

11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden 3 buçuk ay geçti. Afetin izleri silinmeye devam edilirken bir yandan da öğrenciler için çalışmalar artırılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon yayınında deprem bölgesindeki öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Bursluluk Sınavı’na girecek depremzede öğrenciler için 30 bin ek kontenjan ayrıldığını ve bursun yaklaşık 860 lira olduğunu açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvurular, 29 Mayıs’ta başlayacak ve 16 Haziran'da sona erecek. Sınav 3 Eylül’de yapılacak ve öğrenciler yalnızca ilk dönem konularından sorumlu olacak.