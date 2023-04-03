Malatya'da deprem sonrası eğtim yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'da, konteyner ve çadır kentlerde eğitim sürerken bir yandan da hasar almayan ve az hasarlı olan okullarda eğitimin başlaması kararı alındı.

Bu kapsamda bazı okullarda ilk ders zili çaldı ve öğrenciler okul binalarında ders başı yaptı.

Eğitimin başladığı okullardan, Yeşilyurt ilçesindeki Mahmut Kömürkaya İlk ve Ortaokulu Müdürü Metin Güngör, yaklaşık 1 aydır çadırlarda eğitimi sürdürdüklerini, alınan kararla birlikte bugün okullarda ders başı yaptıklarını söyledi.

Yapılan son hazırlıklarla birlikte ilk ders zilinin çaldığını belirten Güngör şu ifadeleri kullandı:

- İlk gün olduğu için belki bir tedirginlik olabilir. Bu süreç içerisinde veliler öğrencilerini okula göndermeleri konusunda tamamen serbestler, devamsızlık sorunu yok. Amaç çocukların artık çadırlardan kurtulup bir araya gelip sosyalleşmeleri, deprem psikolojisini üzerlerinden atmalarıdır.

Eğitime başlanılan binaların kontrol edilmiş, güvenli binalar olduğunu aktaran Güngör, şöyle konuştu:

- Okulumuz az hasarlı, sağlam olduğunu düşünüyoruz. Görülen ufak çatlaklar falan da tarafımızca tamir edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden 2 defa, Milli Eğitim Müdürlüğünden 2 defa teknik elemanlar gelip incelediler, onlar inceledikten sonra biz daha da rahatladık.

Depremzede velilerden Duygu Mutlu Gürsu ise şöyle konuştu: