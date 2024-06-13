Yaz tatili başlıyor! 3 aylık tatil nasıl değerlendirilmeli?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci için 3 aylık yaz tatili başlıyor.

Öğrenciler, 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu cuma günü çalacak son ders zilli ile atacak.

Karnelerin alınmasıyla birlikte upuzun bir tatil başlamış olacak. Peki ya rutinlerin değişeceği yaz tatilini çocuklar nasıl değerlendirmeli?

Dinlenme ve gelişim sürecinin devam ettiği yaz tatilinde uzmanlar aile ve çocukların doğa, tarihi mekan gezileri yapmasını öneriyor. Her gün en az mutlaka 1 saat kitap okunması öneriliyor.

Yazın tehlike oluşturabilecek telefon-tablet kullanım sürelerine karşı ise Eğitimci İlhan Sevin aileleri uyarıyor.

14 Haziran Cuma günü sona erecek, eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.