LGS'ye sayılı günler kaldı: Eğitim-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Ercan Uğur değerlendirdi
Yüz binlerce öğrencinin ter dökeceği Liseye Geçiş Sınavı 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği sınavla ilgili Eğitim-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Ercan Uğur'un görüşlerini aldık.
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Bu yıl 4 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na sayılı günler kaldı.
Eğitim-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Ercan Uğur 2 oturumdan oluşacak sınavla ilgili bilgi verdi.
Ercan Uğur, öğrenciler ve veliler için de sınav kaygısıyla ilgili önerilerini paylaştı.
Uğur, Liselere Geçiş Sınavı sistemini "soru çözen değil, sorun çözen nesiller yetiştirmeliyiz" şeklinde değerlendirdi.
Ercan Uğur, tüm öğrencilere ve velilere başarılar diledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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