LGS'ye sayılı günler kaldı: Eğitim-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Ercan Uğur değerlendirdi

Bu yıl 4 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na sayılı günler kaldı.

Eğitim-İş Sendikası Ankara 2 Nolu Şube Sekreteri Ercan Uğur 2 oturumdan oluşacak sınavla ilgili bilgi verdi.

Ercan Uğur, öğrenciler ve veliler için de sınav kaygısıyla ilgili önerilerini paylaştı.

Uğur, Liselere Geçiş Sınavı sistemini "soru çözen değil, sorun çözen nesiller yetiştirmeliyiz" şeklinde değerlendirdi.

Ercan Uğur, tüm öğrencilere ve velilere başarılar diledi.