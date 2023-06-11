19 milyon öğrenci için son hafta: Yaz tatili 16 Haziran'da başlıyor
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için tatil geri sayımı başladı. 19 milyon öğrenci, 16 Haziran Cuma günü karne alarak 3 aylık yaz tatiline girecek.
19 milyon öğrenci karne için gün saymaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için son ders zili 16 Haziran Cuma günü çalacak.
Karne alan öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu da 3 aylık yaz tatilinde atacak.
Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.
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