19 milyon öğrenci için son hafta: Yaz tatili 16 Haziran'da başlıyor

19 milyon öğrenci karne için gün saymaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için son ders zili 16 Haziran Cuma günü çalacak.

Karne alan öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu da 3 aylık yaz tatilinde atacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.