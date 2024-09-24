Okullardaki temizlik sorunları 3 haftadır devam ediyor! AK Parti iktidarı sorunları çözemiyor

Sınıflar havasız, tuvaletlere girilmiyor. Geleceğimizin sahibi çocuklarımız hijyen ortamından uzak okullarda eğitim görüyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 30 bin temizlik personel alınacağını duyurmuştu. Pazartesi başlayan iş başvuruları çarşamba günü sona erecek.

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Okullar açılalı 3 hafta oldu, Milli Eğitim Bakanlığı temizlik sorununu çözemedi.

Temizlik görevlisinin sayısı az veya hiç yok. Veli ve öğrenciler, okulların kirli olmasından şikayetçi.

Özellikle tuvaletler kirlilikte kritik eşiği geçti. Tuvaletlere giremeyen öğrenciler gün boyu tuvaletlerini tutmak zorunda kalıyor. İkili eğitim verilen okullarda temizlik görevlileri eksik personel nedeniyle okulu temizleyemiyor.

İkili eğitim verilen okullarda temizlik görevlileri eksik personel nedeniyle okulu temizleyemiyor. Veliler AK Parti iktidarını sorunları çözmekte geciktiğine dikkat çekiyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 30 temizlik personelinin işe alımı için duyuru yapılacağını açıklamıştı. Başvurular 23 Eylül'de başladı, 25 Eylül mesai saatinde de başvurular sona erecek. Başvurular e-Devlet, alo 170 ve hizmet birimlerinde yapılıyor.

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