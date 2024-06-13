Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına tepki! Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası açıklama yaptı

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı değişikliğini Ankara'da protesto etti. Sendika Genel Başkanı Oğuz Özat mesleki güvencelyi tehdit eden bir değişiklikle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Editör: Haber Merkezi

Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılmaya devam ediyor. Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat kanun taslağına ilişkin tepkilerini kamuoyuyla paylaştı.

Oğuz Özat, "Yılların özlemi 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' değişiklik tasarısı, maalesef karşımıza bir ceza kanunu mahiyetinde çıktı. Mesleğin yasal ve sosyal statüde güvencesi olacak bir kanun beklerken öğretmenin mesleki güvencesini tehdit eden maddelerle karşılaşmış durumdayız." dedi.

Taslağın sorunları çözmediğini belirten Oğuz Özat, "Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi” maddesiyle öğretmenlerin yetkinliğinin tespiti hukuksuz ve keyfi bir şekilde belirlenecek" dedi.

Özat, yaptığı açıklamada, "'Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi' başlıklı madde ile öğretmen yetkinliği, adeta idare ve iki müfettişe teslim edilmektedir! Teftiş ve inceleme sonucu 'yetersizlik' iddiası ile geri hizmetlere alınma dolayısıyla mesleki güvencenin ortadan kaldırılması, insan hakları ile bağdaşmamaktadır. 'Görevini yerine getirmede yetersizliğin tespiti' maalesef hukuksuz kararlara, mobbinge, keyfi uygulamalara ve istismara açık bir ifadedir." ifadelerini kullandı.

Kaldırılması öngörülen mülakatların aslında kaldırılmayacağını söyleyen Eğitim Gücü Sen Başkanı, bu durumda hukuksal olarak savunmasız kalacaklarını belirtti.

Oğuz Özat, açıklamasında, "Tartışmalı bir konu olan sözleşmeli öğretmenlik devam ettirilmekte ve yasallaştırılmakta, sözleşmeli öğretmene aile birliği mazeret tayini hakkı da verilmemektedir. Bu yıla damgasını vuran ve sert tartışmalara neden olan, 2025’te kaldırılacağı öngörülen mülakatın bu yıl da uygulanmaması gerektiği görmezden gelinmemelidir." dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Öğretmenlik Meslek Kanunu

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