Talip Geylan: "Liyakatli atamalar yapılsın"

Yeni Bakanlar kurulunun merak edilen isimlerinden biri de Yeni Milli Eğitim Bakanı. Bakanlık koltuğuna hangi ismin oturacağı tartışılırken, konu ile ilgili Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan'dan önemli açıklamalar geldi. Geylan, ismin değil, niteliğin ön planda olması gerektiğini söyledi.

Bakanlık tartışmalarının merkezinde yer alan konulardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Tartışmalar isme odaklandı. Eğitimciler ise liyakat ve niteliğe işaret ediyor...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da tartışmalara ilişkin konuştu. "Nasıl bir Milli Eğitim Bakanı olmalı" sorusunun yanıtını verdi:

- Milli Eğitim Bakanı’nın kim olacağından ziyade, Milli Eğitim Bakanı’nın nasıl birisi olması gerektiği sorulması gereken asıl sorudur diye düşünüyorum. Bize göre Milli Eğitim Bakanı; -Öncelikle eğitimi “Yöneten” olmalıdır.


Yönetici atamalarındaki soruna da değinen Geylan, liyakate vurgu yaptı:

- Yönetici atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve ehliyeti esas alan bir yönetim anlayışı hakim kılınmalıdır. Örneğin akademik başarısı en yüksek öğrencilerimizin okuduğu proje okulları “yandaş atama projesi” olmaktan kurtarılmalıdır.


Geylan yalnızca öğrencilerin değil öğretmenlerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi:

- Yeni Milli Eğitim Bakanı, personelini gerçek anlamda sahiplenmeli, eğitim çalışanlarını insanca yaşayabilecekleri ekonomik koşullara kavuşturmak için tüm imkanları ve sınırları zorlayabilmelidir.

Eğitimde çağdaş ve milli bir sisteme dikkat çekti Geylan:

- Türkiye Yüzyılı’nın eğitimle inşa edileceği şuuruyla; içeriği ve hedefleri bakımından milli, yöntemi ve araçları bakımından çağdaş ve evrensel bir eğitim sistemi için çaba gösterilmelidir. Bu ilkeler üzerinde ittifak edildiği sürece, kimin Milli Eğitim Bakanı olduğunun ne önemi var ki?
# Talip Geylan # milli eğitim bakanlığı

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