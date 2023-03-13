Deprem bölgesinde ders zili çaldı

Deprem sonrası 11 il başta olmak üzere tüm yurtta eğitim öğretim takvimi değişmişti. Yarıyıl tatili 70 ilde iki hafta uzatılırken 11 ilde 13 Mart tarihine kadar eğitime ara verilmişti. Şimdi o illerde de öğrenciler ders başı yaptı.

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İki büyük depremin ardından tüm faaliyetlerde yeniden planlamaya geçilmişti. Bu doğrultuda eğitim öğretime verilen ara da 13 Mart itibarıyla son buldu.

Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören yapıldı.

Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.

Gaziantep'te de 662 bin 502 öğrenci ders başı yaptı.

Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği belirtildi.

# okul # öğrenci

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