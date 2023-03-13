Deprem bölgesinde ders zili çaldı

İki büyük depremin ardından tüm faaliyetlerde yeniden planlamaya geçilmişti. Bu doğrultuda eğitim öğretime verilen ara da 13 Mart itibarıyla son buldu.



Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı.



Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Cengiz Topel İlkokulu'nda tören yapıldı.



Sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı.



Gaziantep'te de 662 bin 502 öğrenci ders başı yaptı.



Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği belirtildi.